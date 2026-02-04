Подросток проплыл четыре километра в Индийском океане ради спасения семьи

13‑летний подросток проявил поразительное мужество, проплыв около четырех километров в океане, чтобы спасти свою семью. Его мать, брат и сестра были унесены ветром в открытые воды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что все произошло в заливе Индийского океана у юго-западного берега Австралии.

По данным, распространенными местными СМИ, семья каталась на сап-досках и байдарках, когда сильный ветер отнес их надувные суда далеко от берега. Ребенок попытался добраться обратно на байдарке, чтобы позвать на помощь, но та начала наполняться водой. Тогда он решил плыть самостоятельно и преодолел около 4 километров до берега. Потом ему пришлось бежать еще два километра, чтобы добраться до телефона.

После того, как герой поднял тревогу, спасатели начали масштабную операцию.

В публикации РБК Life сказано, что поисковый вертолет обнаружил мать и двоих детей в спасательных жилетах, цепляющихся за доску для серфинга. Их отнесло почти на 15 км от берега, в воде они провели около 10 часов.

