#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Мир

Подросток проплыл четыре километра в Индийском океане ради спасения семьи

море, скалы, волны, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:14 Фото: pexels
13‑летний подросток проявил поразительное мужество, проплыв около четырех километров в океане, чтобы спасти свою семью. Его мать, брат и сестра были унесены ветром в открытые воды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что все произошло в заливе Индийского океана у юго-западного берега Австралии.

По данным, распространенными местными СМИ, семья каталась на сап-досках и байдарках, когда сильный ветер отнес их надувные суда далеко от берега. Ребенок попытался добраться обратно на байдарке, чтобы позвать на помощь, но та начала наполняться водой. Тогда он решил плыть самостоятельно и преодолел около 4 километров до берега. Потом ему пришлось бежать еще два километра, чтобы добраться до телефона.

После того, как герой поднял тревогу, спасатели начали масштабную операцию.

В публикации РБК Life сказано, что поисковый вертолет обнаружил мать и двоих детей в спасательных жилетах, цепляющихся за доску для серфинга. Их отнесло почти на 15 км от берега, в воде они провели около 10 часов.

Несколько дней ранее мы рассказывали о том, как казахстанцы переживают наводнение в Турции. Читайте об этом по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Подросток спас из воды тонущего мальчика в Петропавловске
04:23, 06 июля 2023
Подросток спас из воды тонущего мальчика в Петропавловске
16-летний подросток признался в убийстве всей своей семьи
03:20, 17 декабря 2024
16-летний подросток признался в убийстве всей своей семьи
Подросток умер от отравления угарным газом в Шымкенте
06:10, 28 марта 2023
Подросток умер от отравления угарным газом в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: