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Мир

16-летний подросток признался в убийстве всей своей семьи

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 03:20 Фото: pexels
Утром 14 декабря в США арестовали 16-летнего подростка из Нью-Мексико, который якобы застрелил своих родителей, сестру и брата, а затем в пьяном виде позвонил в 911 и признался в совершении убийства четырех человек, сообщает Zakon.kz.

В правоохранительных органах штата уточняют, что подросток был "в состоянии сильного алкогольного опьянения".

По словам полицейских, на кухонном столе в доме нашли пистолет, а недалеко от него тела погибших членов семьи с пулевыми ранениями: 42-летнего отца подозреваемого Леонардо Лейва, 35-летней матери Адрианы Бенкомо, 16-летней сестры Адрианы Лейва и 14-летнего брата Александра Лейва.

"Предполагаемый убийца был доставлен в близлежащую больницу, чтобы протрезветь, а затем помещен в тюрьму для несовершеннолетних в Альбукерке", – сообщили власти.

Бывший учитель юноши не мог поверить, что подросток мог совершить такой жестокий поступок.

Полиция штата все еще пытается выяснить, что именно стало причиной расправы над семьей.

Ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин.

Аксинья Титова
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