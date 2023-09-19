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Сыновья умершего пациента жестоко избили врачей⁠⁠ Талгарской больницы

Сыновья умершего пациента жестоко избили врачей⁠⁠ Талгарской больницы Фото: скриншот видео
Родные скончавшегося пациента напали на врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы. У пострадавших медиков диагностировали множественные переломы и ушибы: их состояние оценивается как тяжелое, сообщает Zakon.kz.

По данным администрации Талгарской центральной районной больницы, разъяренные сыновья, узнав о смерти отца, жестоко избили врачей, после чего похитили тело покойника. 

"Сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, при этом совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ", – сообщает администрация Талгарской центральной районной больницы. 


В результате нападения врачу – анестезиологу – реаниматологу была нанесена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины, а также закрытый перелом решетчатой кости. Медбрату диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей височной области, а также закрытый перелом костей носа. 

"Приехавшие по вызову сотрудники Талгарской полиции оказали необходимые меры по возврату тела умершего и задержании виновных в нападении на врачей. Данному факту будет дана правовая оценка". руководство ЦРБ Талгарского района

Мама с сыном напали на особенного подростка в Актау. В полицию с заявлением обратилась жительница, которая и рассказала, что соседка избила ее 12-летнюю дочь с ограниченными возможностями. На место выехали сотрудники полиции.

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