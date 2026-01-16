#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Россиянка приехала в Казахстан продать свою почку за 25 млн тенге, но получила срок

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 15:15 Фото: pixabay
Россиянку осудили в Павлодаре за попытку продать свой орган, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 января 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Павлодара, в 2024 году гражданка России договорилась в Telegram о продаже своей почки за 50 000 долларов США (более 25 млн тенге). Трансплантация должна была проводиться на территории Павлодара.

"В 2025 году Д. прибыла в Казахстан, прошла медицинское обследование и получила предоплату в размере 5 000 000 тенге, после чего была задержана сотрудниками полиции... С учетом признания вины, раскаяния и наличия на иждивении малолетних детей суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание признано отбытым, осужденная освобождена из-под стражи", – сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

В конце 2025 года из Польши в Казахстан экстрадировали украинку, подозреваемую в торговле органами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
