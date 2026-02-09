#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Мир

Названы 10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 07:19 Фото: pixabay
Исключительная экономическая зона – область морского пространства протяженностью до 370 километров от сухопутного побережья страны. Названы страны, обладающие этими территориальными привилегиями, сообщает Zakon.kz.

По данным Naked Science, страны в исключительной экономической зоне имеют эксклюзивные права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов.

Они могут создавать и использовать искусственные острова и сооружения, вести научные исследования, а также должны защищать и сохранять морскую среду.

Другие государства в этих зонах имеют право на свободное судоходство и полеты. Также они могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы.

  • Самой большой исключительной экономической зоной благодаря заморским территориям располагает Франция. Ее площадь составляет 11,691 миллиона кв. км.
  • Среди лидеров также США (11,351 миллиона кв. км) и Австралия (8,505 миллиона кв. км).
  • Россия стоит на четвертом месте с площадью зоны 7,566 миллиона кв. км.
  • В десятку стран также вошли Великобритания, Индонезия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Чили.

Правила использования исключительных экономических зон определяет Конвенция ООН по морскому праву. Иногда между странами возникают споры, касающиеся границ зон или деятельности других государств на этих зонах.

Ранее сообщалось о том, что ВНЖ за инвестиции планирует выдавать Афганистан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Специальная экономическая зона создается в Актюбинской области
15:13, 26 ноября 2024
Специальная экономическая зона создается в Актюбинской области
Как будет работать специальная экономическая зона "G4 City"
10:43, 24 марта 2023
Как будет работать специальная экономическая зона "G4 City"
Токаев подписал закон о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС
20:26, 14 июня 2023
Токаев подписал закон о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: