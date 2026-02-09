Названы 10 крупнейших исключительных экономических зон мира
Фото: pixabay
Исключительная экономическая зона – область морского пространства протяженностью до 370 километров от сухопутного побережья страны. Названы страны, обладающие этими территориальными привилегиями, сообщает Zakon.kz.
По данным Naked Science, страны в исключительной экономической зоне имеют эксклюзивные права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов.
Они могут создавать и использовать искусственные острова и сооружения, вести научные исследования, а также должны защищать и сохранять морскую среду.
Другие государства в этих зонах имеют право на свободное судоходство и полеты. Также они могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы.
- Самой большой исключительной экономической зоной благодаря заморским территориям располагает Франция. Ее площадь составляет 11,691 миллиона кв. км.
- Среди лидеров также США (11,351 миллиона кв. км) и Австралия (8,505 миллиона кв. км).
- Россия стоит на четвертом месте с площадью зоны 7,566 миллиона кв. км.
- В десятку стран также вошли Великобритания, Индонезия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Чили.
Правила использования исключительных экономических зон определяет Конвенция ООН по морскому праву. Иногда между странами возникают споры, касающиеся границ зон или деятельности других государств на этих зонах.
Ранее сообщалось о том, что ВНЖ за инвестиции планирует выдавать Афганистан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript