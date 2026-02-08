#Казахстан в сравнении
Мир

ВНЖ за инвестиции планирует выдавать Афганистан

Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 08:10 Фото: Х/ARG_1880
Правительство Афганистана рассматривает программу выдачи ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику государства, сообщает Zakon.kz.

По информации правительства Афганистана, обсуждение прошло 7 февраля на очередном заседании экономической комиссии под председательством заместителя председателя Совета министров Исламского Эмирата Афганистан по экономическим вопросам Муллы Абдулгани Барадара Ахунда.

Обсуждался вопрос предоставления иностранным инвесторам вида на жительство в Афганистане сроком от одного до 10 лет в обмен на инвестиции.

"По итогам всестороннего обсуждения предложение было одобрено и передано в профильный комитет, которому поручено распределить сроки предоставления вида на жительство по категориям в зависимости от объема инвестиций", – говорится в сообщении.

Профильному комитету поручено представить отчет на следующее заседание экономической комиссии с учетом всех аспектов вопроса.

В Афганистане власти движения "Талибан" официально приняли новый Уголовный кодекс, который вызвал резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества.

Фото Алия Абди
Алия Абди
