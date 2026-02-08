ВНЖ за инвестиции планирует выдавать Афганистан

Правительство Афганистана рассматривает программу выдачи ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику государства, сообщает Zakon.kz.

По информации правительства Афганистана, обсуждение прошло 7 февраля на очередном заседании экономической комиссии под председательством заместителя председателя Совета министров Исламского Эмирата Афганистан по экономическим вопросам Муллы Абдулгани Барадара Ахунда.

The Economic Commission held its meeting today at the Marmarin Palace under the chairmanship of Al-Hajj Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, Deputy Prime Minister for Economic Affairs of the Islamic Emirate of Afghanistan. pic.twitter.com/49eBLxut6v — ارگ – ARG (@ARG_1880) February 7, 2026

Обсуждался вопрос предоставления иностранным инвесторам вида на жительство в Афганистане сроком от одного до 10 лет в обмен на инвестиции.

"По итогам всестороннего обсуждения предложение было одобрено и передано в профильный комитет, которому поручено распределить сроки предоставления вида на жительство по категориям в зависимости от объема инвестиций", – говорится в сообщении.

Профильному комитету поручено представить отчет на следующее заседание экономической комиссии с учетом всех аспектов вопроса.

