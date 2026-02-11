#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Дело об убийстве экс-судьи в Германии могут передать России для расследования

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:57 Фото: pixabay
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев 11 февраля в кулуарах Мажилиса заявил, что МВД направило в РФ международное следственное поручение для установления гражданства разыскиваемых по делу об убийстве экс-судьи, после чего материалы передадут российской стороне, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2025 года сообщалось, что в розыск были объявлены свекровь и супруг бывшей судьи из Казахстана. Недавно появилась информация, что они могут находиться в Москве. В связи с этим журналисты поинтересовались, почему не рассматривается вопрос их экстрадиции в Казахстан, на каком этапе находится расследование и будут ли установленные виновные привлечены к ответственности.

"Нашим Министерством внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту истязания. В РФ направлено международное следственное поручение для выяснения гражданства этих двух лиц. Как вы знаете, РФ, так же как и мы, не выдает своих граждан. После того, как мы определим их гражданство, уголовное дело будет передано российской стороне, чтобы они в дальнейшем преследовались и понесли соответствующие наказание. Недавно я читал, что председатель следственного комитета Бастрыкин взял это дело под личный контроль", – ответил Койгельдиев.

Представители СМИ также уточнили, установлены ли какие-либо сроки по данному вопросу.

"Мы работаем по официальным данным. Следственное поручение направлено – это официальный документ. Мы получим официальный ответ, и с нашей стороны, соответственно, будут незамедлительно приняты меры. Сроки пока не могу назвать. Я надеюсь, даже может быть в ближайшее время. Мы над этим работаем", – дополнил он.

Журналисты также спросили, не могут ли разыскиваемые пересечь границу и скрыться в другой стране, на что Койгельдиев ответил, что они объявлены в розыск и где бы ни находились, остаются под контролем правоохранительных органов.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую 40-летнюю казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города. У женщины обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу. А в декабре 2025 года стало известно, что полиция Казахстана объявила в розыск Александра и Наталью Донцовых.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:57
Журналисты в Москве пришли домой к мужу убитой в Германии казахстанки: что он заявил

В феврале 2026 года Следственный комитет России заявил, что займется делом об убийстве Айгуль Сайлыбаевой.

