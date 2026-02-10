Подростка приговорили за убийство сожителя матери

16-летнему подростку вынесли приговор за убийство сожителя матери в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, инцидент произошел в сентябре 2025 года в поселке Рамана, вблизи города Баку. Правоохранители узнали об убийстве местного жителя Эмиля Алиева.

Следствие установило, что он был смертельно ранен ножом 16-летним сыном женщины, с которой проживал в гражданском браке.

На последнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекберли выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал приговорить подростка к 10 годам лишения свободы. Судебная коллегия, удалившись на совещание, в итоге огласила приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

