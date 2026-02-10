#Казахстан в сравнении
Спорт

Итальянка стала первой женщиной, завоевавшей "золото" шести зимних Олимпиад

35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 04:59 Фото: Instagram/aryfonta90
Трехкратная олимпийская чемпионка, 35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной в истории, которая выиграла по одной медали на шести зимних Олимпийских играх подряд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, 10 февраля, Фонтана в составе сборной Италии выиграла золото в смешанной эстафете.

Арианне Фонтане 35 лет и на ее счету 17 медалей чемпионатов мира (в том числе одна золотая) и 45 наград европейских первенств (среди которых 25 золотых).

Теперь в активе Фонтаны 12 олимпийских наград:

  • ОИ-2006 (Турин) – бронза;
  • ОИ-2010 (Ванкувер) – бронза;
  • ОИ-2014 (Сочи) – серебро и две бронзы;
  • ОИ-2018 (Пхёнчхан) – золото, серебро и бронза;
  • ОИ-2022 (Пекин) – золото, два серебра;
  • ОИ-2026 (Милан) – золото.

Так как Фонтана успешно преодолела квалификацию в забегах на 500 м, она продолжит участие в последующих соревнований.

Ранее стало известно, как выступили сильнейшие казахстанские фристайлистки на Олимпиаде-2026.

Аксинья Титова
