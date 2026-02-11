В США назвали количество самолетов для потенциальной победы над Китаем

Военно-воздушные силы США планируют купить не менее 500 самолетов шестого поколения – истребителей и бомбардировщиков, надеясь таким образом повысить шансы на победу в возможном конфликте с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, к такому выводу пришел Институт аэрокосмических исследований Митчелла в докладе, опубликованном 9 февраля 2026 года.

В аналитической записке эксперты института утверждают, что ВВС США необходимы как минимум 300 истребителей нового поколения F-47 и не менее 200 малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, чтобы эффективно сдерживать и, при необходимости, противостоять Китаю.

Ранее ВВС заявляли о планах закупить не менее 185 F-47 производства Boeing и около 100 B-21, создаваемых компанией Northrop Grumman.

Директор по исследованиям Института Митчелла и бывший пилот F-16 Хезер Пенни сказала, что опыт прошлых конфликтов США – в Корее и Вьетнаме – наглядно показывает: армии, которые не способны наносить удары по вражеским базам и тыловым "убежищам", рискуют оказаться втянутыми в изнурительную войну на истощение, сравнимую с позиционной окопной войной.

Без существенно усиленного боевого авиапарка, способного в полном объеме проецировать дальнобойную воздушную мощь, Соединенные Штаты, по словам Пенни, могут столкнуться с аналогичной угрозой в противостоянии с Китаем. В возможном конфликте с Китаем или другой крупной региональной державой ВВС столкнулись бы с развитой системой ПВО.

Пенни и Институт Митчелла также настаивают, что ВВС США должны принять промежуточные меры для сохранения боеспособности до тех пор, пока B-21 и F-47 не поступят на вооружение в значительных количествах.

