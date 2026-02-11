#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Мир

В США назвали количество самолетов для потенциальной победы над Китаем

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 08:11 Фото: wikipedia
Военно-воздушные силы США планируют купить не менее 500 самолетов шестого поколения – истребителей и бомбардировщиков, надеясь таким образом повысить шансы на победу в возможном конфликте с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, к такому выводу пришел Институт аэрокосмических исследований Митчелла в докладе, опубликованном 9 февраля 2026 года.

В аналитической записке эксперты института утверждают, что ВВС США необходимы как минимум 300 истребителей нового поколения F-47 и не менее 200 малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, чтобы эффективно сдерживать и, при необходимости, противостоять Китаю.

Ранее ВВС заявляли о планах закупить не менее 185 F-47 производства Boeing и около 100 B-21, создаваемых компанией Northrop Grumman.

Директор по исследованиям Института Митчелла и бывший пилот F-16 Хезер Пенни сказала, что опыт прошлых конфликтов США – в Корее и Вьетнаме – наглядно показывает: армии, которые не способны наносить удары по вражеским базам и тыловым "убежищам", рискуют оказаться втянутыми в изнурительную войну на истощение, сравнимую с позиционной окопной войной.

Без существенно усиленного боевого авиапарка, способного в полном объеме проецировать дальнобойную воздушную мощь, Соединенные Штаты, по словам Пенни, могут столкнуться с аналогичной угрозой в противостоянии с Китаем. В возможном конфликте с Китаем или другой крупной региональной державой ВВС столкнулись бы с развитой системой ПВО.

Пенни и Институт Митчелла также настаивают, что ВВС США должны принять промежуточные меры для сохранения боеспособности до тех пор, пока B-21 и F-47 не поступят на вооружение в значительных количествах.

Ранее стало известно о том, что в Китае включили первую в мире 58-этажную морскую ветряную турбину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США
08:31, 15 июля 2024
Ютуберы сняли видео на транспортном самолете военно-воздушных сил США
США разместили в Гренландии самолет ядерного контроля
07:40, 24 августа 2025
США разместили в Гренландии самолет ядерного контроля
Истребитель F-18 рухнул на авиабазе в Испании
20:16, 20 мая 2023
Истребитель F-18 рухнул на авиабазе в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
09:16, Сегодня
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
09:07, Сегодня
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
08:42, Сегодня
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
08:22, Сегодня
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: