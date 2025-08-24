США разместили в Гренландии самолет ядерного контроля

Военно-морские силы США перебросили в Гренландию самолет Boeing E-6B, предназначенный для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками в случае ядерного конфликта, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Newsweek, самолет был направлен в Гренландию для проведения "плановых операций" и учений с ядерными подлодками.

"Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере", – говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. По его мнению, это имеет стратегическую важность для нацбезопасности и защиты "свободного мира".

Однако датские власти не согласны с этим. 5 июня премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.

Она отметила, что Гренландия и Дания в последние месяцы испытывают давление со стороны США, и пообещала, что датчане не будут "прогибаться" под главу Белого дома.

17 июня официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Трамп изменил план боевого командования Вооруженных сил и передал Гренландию под контроль Северного командования США.

Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть обязательный призыв на военную службу.