Искусственный интеллект вытесняет профессионалов по всему миру из привычных им профессий

Во многих странах мира специалисты с высшим образованием вынуждены отказываться от привычной работы из-за растущего влияния искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, искусственный интеллект заставляет работников по всему миру отказываться от профессий мечты и срочно менять карьеру. К примеру, американская писательница и журналистка Жаклин Боуман рассказала, что в 2024 году из-за ИИ практически лишилась работы.

По ее словам, клиенты начали предлагать ей редактировать тексты, созданные нейросетями, за меньшие деньги.

"Мне приходилось переписывать почти весь материал, потому что до 60% фактов были выдуманы", – сказала она.

В итоге доходы сократились вдвое, а времени стало уходить больше. В 2025 году она больше не смогла оплачивать медицинскую страховку и решила сменить профессию.

"Я поняла, что писательство больше не сработает для меня", – призналась она.

Сейчас женщина учится на семейного терапевта. Она убеждена, что часть людей не доверит свои проблемы ИИ.

С похожими трудностями столкнулась и Джанет Финстра из Швеции, которая много лет работала академическим редактором. Опасаясь, что ИИ заменит специалистов по языковому редактированию, она переучилась на пекаря.

"У меня сейчас больше радости от работы, но я все еще злюсь, потому что это была вынужденная смена профессии", – отметила Финстра.

Эксперты подтверждают, что офисные и аналитические профессии сильнее подвержены автоматизации. На их взгляд, в зоне риска находятся сферы:

финансов;

права;

управления.

При этом ручной труд и рабочие специальности пока считаются более устойчивыми. Поэтому профессор Оксфордского института интернета Карл Бенедикт Фрей считает, что паниковать рано.

"Мы пока не видим массового вытеснения работников, но влияние ИИ будет расширяться", – заявил он.

По его словам, молодым специалистам стоит заранее задумываться о переобучении, а тем, кто близок к завершению карьеры, возможно, удастся пережить этот переходный период без резких перемен. При этом часть работников выбирает другой путь и осваивает ИИ как новый инструмент.

Так, молодые предприниматели из Великобритании Файяз Гарда и Арун Сингх Ауджла запускают ИИ консалтинговый бизнес.

"ИИ не заменит меня полностью, но может забрать часть рынка, поэтому важно иметь дополнительные источники дохода", – отметил Ауджла.

Еще один собеседник издания, 39-летний британский специалист по охране труда, после 15 лет в профессии переучился на электрика.

"Часть моей прежней работы начали автоматизировать, и в будущем это может сократить потребность в подобных должностях", – рассказал он.

Как видим из историй героев издания, для одних искусственный интеллект становится помощником, а для других – причиной отказаться от давней мечты и привычной деятельности.

"Сейчас уже недостаточно думать о том, чего ты хочешь. Нужно думать о том, что вообще будет работать", – резюмировала одна из героинь материала.

