#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Мир

Мужчина ошибся самолетом и оказался на другом конце света

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 19:18 Фото: freepik
Курьезный случай произошел с пассажиром United Airlines: мужчина по ошибке сел не на тот самолет и оказался в другой стране, сообщает Zakon.kz.

Путешественник вылетел из Лос-Анджелеса в Манагуа (Никарагуа) с пересадкой в Хьюстоне. Об этом пишет Fox News Digital. Однако во время второго перелета он заметил, что время в пути составляет около шести часов вместо ожидаемых трех. После разговора с бортпроводником выяснилось, что пассажир перепутал рейс.

Вместо Центральной Америки мужчина прилетел в Токио. В столице Японии ему пришлось провести две ночи в отеле, пока авиакомпания согласовывала дальнейший маршрут до Манагуа. В качестве компенсации перевозчик предложил клиенту подарочный сертификат на 1000 долларов (примерно 495 тысяч тенге).

В авиакомпании сообщили, что связались с аэропортом, чтобы выяснить причины произошедшего, а также принесли пассажиру извинения и предоставили компенсацию и ваучеры на перелет. Представитель компании напомнил, что пассажирам следует внимательно следить за объявлениями у выхода на посадку, чтобы убедиться, что они садятся на нужный рейс.

Ранее мы сообщали, где подышать свежим воздухом в Алматы и области в выходные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Мужчина застрял на крыше автомобиля посреди озера в Павлодарской области
23:45, 19 апреля 2025
Мужчина застрял на крыше автомобиля посреди озера в Павлодарской области
Крушение самолета в Актау: опубликован полный список пассажиров
14:04, 25 декабря 2024
Крушение самолета в Актау: опубликован полный список пассажиров
Самолет загорелся при посадке в Токио: пять человек числятся пропавшими
16:41, 02 января 2024
Самолет загорелся при посадке в Токио: пять человек числятся пропавшими
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
20:18, Сегодня
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
20:10, Сегодня
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
20:04, Сегодня
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
19:37, Сегодня
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: