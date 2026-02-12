Мужчина ошибся самолетом и оказался на другом конце света

Курьезный случай произошел с пассажиром United Airlines: мужчина по ошибке сел не на тот самолет и оказался в другой стране, сообщает Zakon.kz.

Путешественник вылетел из Лос-Анджелеса в Манагуа (Никарагуа) с пересадкой в Хьюстоне. Об этом пишет Fox News Digital. Однако во время второго перелета он заметил, что время в пути составляет около шести часов вместо ожидаемых трех. После разговора с бортпроводником выяснилось, что пассажир перепутал рейс.

Вместо Центральной Америки мужчина прилетел в Токио. В столице Японии ему пришлось провести две ночи в отеле, пока авиакомпания согласовывала дальнейший маршрут до Манагуа. В качестве компенсации перевозчик предложил клиенту подарочный сертификат на 1000 долларов (примерно 495 тысяч тенге).

В авиакомпании сообщили, что связались с аэропортом, чтобы выяснить причины произошедшего, а также принесли пассажиру извинения и предоставили компенсацию и ваучеры на перелет. Представитель компании напомнил, что пассажирам следует внимательно следить за объявлениями у выхода на посадку, чтобы убедиться, что они садятся на нужный рейс.

