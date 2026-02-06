#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Статьи

Где подышать свежим воздухом в Алматы и области в выходные

канатная дорога до Шымбулака, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:06 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Как долго мы ждем эти два заветных дня. Всего 48 часов, а хочется успеть все. О том, чтобы выходные прошли не на диване, а с пользой и впечатлениями, Zakon.kz поговорил с гидом и собрал подборку мест в Алматы и области, где можно провести уик-энд.

Алматинские горы – это целый мир. Место, где мысли становятся тише, разговоры – глубже, а время будто замедляется. Здесь легче разобраться в себе, перезагрузиться и почувствовать связь с природой. Мы поговорили с гидом Кариной Ян, которая поделилась с нами интересными и безопасными локациями.

"Хочу начать с того, что Алматы и Алматинская область – это настоящий кладезь локаций, куда можно отправляться в любое время года: весной, летом, осенью и даже зимой. У нас есть сезонные места, те, что особенно актуальны зимой, другие раскрываются летом или весной. Но при этом существует немало локаций, которые можно посещать круглый год".Карина Ян

Ущелье Алма-Арасан

Фото: из личного архива Карины Ян

На северном отроге Заилийского Алатау, на высоте 1780 метров, раскинулось одно из самых живописных ущелий – Алма-Арасан.

Здесь все располагает к неспешным прогулкам: душистые травы, стройные ели, прозрачная горная река и панорамы, от которых невозможно оторвать взгляд. Практически с любой точки ущелья открываются виды на склоны и густые ельники.

Фото: из личного архива Карины Ян

"Как раз недавно я водила туда группу, уже после реконструкции. Построили очень красивую тропу. Появились аккуратные мосты, удобные ступеньки в тех местах, где невозможно было проложить переходы, установили указатели и скамейки. Сейчас локация стала максимально комфортной для прогулок. Алма-Арасан – очень доступная и удобная локация, чтобы выехать в горы и просто подышать. Доехать сюда можно всего за 30-40 минут от центра города", – рассказывает гид.

Данное ущелье идеально подходит для пеших маршрутов, пикников, оздоровительных прогулок и тех выходных, когда хочется просто быть без суеты и спешки.

Горельник

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Ущелье Горельник находится на западном склоне Малоалматинского ущелья. Путь к нему начинается от остановки рядом с катком "Медеу". Дойти до него можно пешком. Маршрут несложный и живописный, а самое главное – вариативный. Можно подняться по лестнице здоровья, пойти по серпантинной дороге или просто сесть на электрокар.

"Для тех, кто предпочитает более активный отдых, я рекомендую посетить Горельник. Как и в Алма-Арасане, на Горельнике есть термальные бочки. Любители такого отдыха могут приезжать в эти места в любое время года. Кроме того, здесь появился новый подвесной мост и новые тропы. Это часть недавней реновации", – поясняет гид.

Сегодня Горельник – это место отдыха и восстановления. Если пройти чуть дальше, можно попасть на Малый и Большой водопады.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:06
Тишина на высоте 1691 метра: как идет реконструкция высокогорного катка "Медеу" – фоторепортаж

Тургеньское ущелье

Фото: из личного архива Карины Ян

Тургеньское ущелье давно стало любимым местом отдыха для жителей и гостей Алматы. Сюда едут за тишиной, горным воздухом, пикниками у реки и походами.

"Если вы планируете выехать за пределы Алматы, в Алматинскую область, в первую очередь я бы рекомендовала ущелье Тургень. Здесь расположено несколько водопадов, и самый крупный из них – Кайракский водопад, который является моим любимым. Маршрут к нему полностью пеший– около 8 километров в одну сторону и столько же обратно. В целом, тропа несложная, однако последние примерно 500 метров могут даваться тяжелее из-за резкого подъема. Тем не менее водопад очень живописный и действительно стоит того, чтобы его увидеть", – рассказывает гид Карина Ян.

Фото: из личного архива Карины Ян

Но Тургень – не только место релаксации. Именно здесь находятся знаменитые сакские курганы. На территории ущелья также можно увидеть статую Золотого человека, посетить родник, страусиную ферму, форелевое хозяйство, водопады Медвежий и Кайракский.

Чарынский каньон

Фото: pexels

Чарынский каньон – одно из самых впечатляющих природных мест Казахстана. Он расположен на территории Чарынского национального парка, созданного для сохранения уникальных природных и геологических объектов.

Здесь обитают редкие виды животных, занесенных в Красную книгу, а пейзажи выглядят так, будто вы оказались на другой планете. Особенно завораживающим каньон становится на закате: скалы окрашиваются в алые, розовые и оранжевые оттенки, вокруг почти полная тишина, и лишь снизу слышен шум реки Чарын, разбивающейся о камни.

"Если вы любите дальние путешествия, то в первую очередь рекомендую к посещению Чарынский каньон. Мы часто рассказываем о нем нашим гостям, туристам и школьникам во время экскурсий, потому что Чарынский каньон действительно впечатляет своими масштабами и уникальными скальными образованиями. Сам каньон очень протяженный, и при этом каждый его участок отличается от другого. Он совсем не однотипный. Если идти по тропе в сторону реки Чарын, можно увидеть, насколько разнообразными бывают скалы по пути. Внизу вас ждут беседки, где можно остановиться, перекусить и отдохнуть после долгого маршрута", – объясняет Карина Ян.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:06
Чистый воздух, снег, чай и тишина: заметки с гор Алматы – фоторепортаж

Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, не нужно далеко ехать или брать отпуск. Достаточно выбрать правильное направление на выходные, вдохнуть полной грудью и позволить природе сделать свое дело. Алматы и его окрестности щедры на такие места. Осталось только выбрать, с какой локации начать именно в эти выходные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Выпустить пар: топ-5 необычных мест, которые стоит посетить в выходные
10:00, 06 июля 2023
Выпустить пар: топ-5 необычных мест, которые стоит посетить в выходные
Топ-10 полезных и увлекательных занятий в дождливые выходные
18:16, 14 апреля 2023
Топ-10 полезных и увлекательных занятий в дождливые выходные
"Пойдем гулять!": какие мероприятия стоит посетить в праздничные выходные в Астане и Алматы
10:00, 21 марта 2023
"Пойдем гулять!": какие мероприятия стоит посетить в праздничные выходные в Астане и Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: