Где подышать свежим воздухом в Алматы и области в выходные

Как долго мы ждем эти два заветных дня. Всего 48 часов, а хочется успеть все. О том, чтобы выходные прошли не на диване, а с пользой и впечатлениями, Zakon.kz поговорил с гидом и собрал подборку мест в Алматы и области, где можно провести уик-энд.

Алматинские горы – это целый мир. Место, где мысли становятся тише, разговоры – глубже, а время будто замедляется. Здесь легче разобраться в себе, перезагрузиться и почувствовать связь с природой. Мы поговорили с гидом Кариной Ян, которая поделилась с нами интересными и безопасными локациями.

"Хочу начать с того, что Алматы и Алматинская область – это настоящий кладезь локаций, куда можно отправляться в любое время года: весной, летом, осенью и даже зимой. У нас есть сезонные места, те, что особенно актуальны зимой, другие раскрываются летом или весной. Но при этом существует немало локаций, которые можно посещать круглый год". Карина Ян

Ущелье Алма-Арасан

Фото: из личного архива Карины Ян

На северном отроге Заилийского Алатау, на высоте 1780 метров, раскинулось одно из самых живописных ущелий – Алма-Арасан.

Здесь все располагает к неспешным прогулкам: душистые травы, стройные ели, прозрачная горная река и панорамы, от которых невозможно оторвать взгляд. Практически с любой точки ущелья открываются виды на склоны и густые ельники.

Фото: из личного архива Карины Ян

"Как раз недавно я водила туда группу, уже после реконструкции. Построили очень красивую тропу. Появились аккуратные мосты, удобные ступеньки в тех местах, где невозможно было проложить переходы, установили указатели и скамейки. Сейчас локация стала максимально комфортной для прогулок. Алма-Арасан – очень доступная и удобная локация, чтобы выехать в горы и просто подышать. Доехать сюда можно всего за 30-40 минут от центра города", – рассказывает гид.

Данное ущелье идеально подходит для пеших маршрутов, пикников, оздоровительных прогулок и тех выходных, когда хочется просто быть без суеты и спешки.

Горельник

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Ущелье Горельник находится на западном склоне Малоалматинского ущелья. Путь к нему начинается от остановки рядом с катком "Медеу". Дойти до него можно пешком. Маршрут несложный и живописный, а самое главное – вариативный. Можно подняться по лестнице здоровья, пойти по серпантинной дороге или просто сесть на электрокар.

"Для тех, кто предпочитает более активный отдых, я рекомендую посетить Горельник. Как и в Алма-Арасане, на Горельнике есть термальные бочки. Любители такого отдыха могут приезжать в эти места в любое время года. Кроме того, здесь появился новый подвесной мост и новые тропы. Это часть недавней реновации", – поясняет гид.

Сегодня Горельник – это место отдыха и восстановления. Если пройти чуть дальше, можно попасть на Малый и Большой водопады.

Тургеньское ущелье

Фото: из личного архива Карины Ян

Тургеньское ущелье давно стало любимым местом отдыха для жителей и гостей Алматы. Сюда едут за тишиной, горным воздухом, пикниками у реки и походами.

"Если вы планируете выехать за пределы Алматы, в Алматинскую область, в первую очередь я бы рекомендовала ущелье Тургень. Здесь расположено несколько водопадов, и самый крупный из них – Кайракский водопад, который является моим любимым. Маршрут к нему полностью пеший– около 8 километров в одну сторону и столько же обратно. В целом, тропа несложная, однако последние примерно 500 метров могут даваться тяжелее из-за резкого подъема. Тем не менее водопад очень живописный и действительно стоит того, чтобы его увидеть", – рассказывает гид Карина Ян.

Фото: из личного архива Карины Ян

Но Тургень – не только место релаксации. Именно здесь находятся знаменитые сакские курганы. На территории ущелья также можно увидеть статую Золотого человека, посетить родник, страусиную ферму, форелевое хозяйство, водопады Медвежий и Кайракский.

Чарынский каньон

Фото: pexels

Чарынский каньон – одно из самых впечатляющих природных мест Казахстана. Он расположен на территории Чарынского национального парка, созданного для сохранения уникальных природных и геологических объектов.

Здесь обитают редкие виды животных, занесенных в Красную книгу, а пейзажи выглядят так, будто вы оказались на другой планете. Особенно завораживающим каньон становится на закате: скалы окрашиваются в алые, розовые и оранжевые оттенки, вокруг почти полная тишина, и лишь снизу слышен шум реки Чарын, разбивающейся о камни.

"Если вы любите дальние путешествия, то в первую очередь рекомендую к посещению Чарынский каньон. Мы часто рассказываем о нем нашим гостям, туристам и школьникам во время экскурсий, потому что Чарынский каньон действительно впечатляет своими масштабами и уникальными скальными образованиями. Сам каньон очень протяженный, и при этом каждый его участок отличается от другого. Он совсем не однотипный. Если идти по тропе в сторону реки Чарын, можно увидеть, насколько разнообразными бывают скалы по пути. Внизу вас ждут беседки, где можно остановиться, перекусить и отдохнуть после долгого маршрута", – объясняет Карина Ян.

Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, не нужно далеко ехать или брать отпуск. Достаточно выбрать правильное направление на выходные, вдохнуть полной грудью и позволить природе сделать свое дело. Алматы и его окрестности щедры на такие места. Осталось только выбрать, с какой локации начать именно в эти выходные.