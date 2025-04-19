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События

Мужчина застрял на крыше автомобиля посреди озера в Павлодарской области

, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 23:45
В Павлодарской области произошел курьезный случай: автомобилист съехал с дороги в озеро Туз и оказался на крыше машины, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 апреля 2025 года на трассе Экибастуз – Майкаин, сообщили в региональном департаменте по ЧС.


40-летний мужчина, находившийся в автомобиле один, успел самостоятельно выбраться из салона авто на крышу. Помощь вызвали очевидцы.

Местные спасатели эвакуировали мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи. Транспортное средство отбуксировали из воды.

На прошлой неделе в Павлодаре в результате ДТП перевернулась пожарная машина. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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