Мужчина застрял на крыше автомобиля посреди озера в Павлодарской области

В Павлодарской области произошел курьезный случай: автомобилист съехал с дороги в озеро Туз и оказался на крыше машины, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 апреля 2025 года на трассе Экибастуз – Майкаин, сообщили в региональном департаменте по ЧС.





40-летний мужчина, находившийся в автомобиле один, успел самостоятельно выбраться из салона авто на крышу. Помощь вызвали очевидцы.

Местные спасатели эвакуировали мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи. Транспортное средство отбуксировали из воды.

На прошлой неделе в Павлодаре в результате ДТП перевернулась пожарная машина.