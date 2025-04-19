Мужчина застрял на крыше автомобиля посреди озера в Павлодарской области
В Павлодарской области произошел курьезный случай: автомобилист съехал с дороги в озеро Туз и оказался на крыше машины, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 19 апреля 2025 года на трассе Экибастуз – Майкаин, сообщили в региональном департаменте по ЧС.
40-летний мужчина, находившийся в автомобиле один, успел самостоятельно выбраться из салона авто на крышу. Помощь вызвали очевидцы.
Местные спасатели эвакуировали мужчину на берег и передали бригаде скорой помощи. Транспортное средство отбуксировали из воды.
На прошлой неделе в Павлодаре в результате ДТП перевернулась пожарная машина.
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