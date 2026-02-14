Американский космический корабль с полным экипажем успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, запущенный 13 февраля с мыса Канаверал во Флориде, с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба "Роскосмоса" сообщила в Telegram.

"Сегодня корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 причалил к Международной космической станции. Помимо нашего космонавта в экипаже Crew-12 – астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено", – говорится в сообщении.

Dragon 2 (также известный как Crew Dragon и Dragon V2) – американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development (CCDev).

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура установили российская ракета-носитель "Протон-М".