Транспортный грузовой космический корабль пристыковался к МКС

Космический корабль "Прогресс МС-32" с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром для внекорабельной деятельности пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" рассказали, что грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в 22:23 (по времени Астаны).

"Стыковка совершена: "Прогресс МС-32" прибыл на МКС", – говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, разработчиков корабля является ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" имени С.П. Королева. В общей сложности он доставил на МКС около 2,5 т грузов, в том числе более 1,1 т сухих материалов для экипажа МКС-73 и систем станции, 870 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг питьевой воды для экипажа МКС-73 и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы станции.

11 сентября сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с площадки №31 космодрома "Байконур".