Байконур готовится к запуску: на стартовом комплексе установят ракету-носитель

Фото: wikipedia

Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура будет установлена российская ракета-носитель "Протон-М", сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована в Telegram. "Запуск спутника "Электро-Л" № 5 – 12 февраля. Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе Байконура 9 февраля", – говорится в сообщении. "Протон-М" – российская ракета-носитель (РН) тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Ранее сообщалось, что гражданским служащим установили доплаты за работу на "Байконуре".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: