Мир

Байконур готовится к запуску: на стартовом комплексе установят ракету-носитель

Протон-М установят на стартовом комплексе Байконура 9 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 19:33 Фото: wikipedia
Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура будет установлена российская ракета-носитель "Протон-М", сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована в Telegram.

"Запуск спутника "Электро-Л" № 5 – 12 февраля. Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе Байконура 9 февраля", – говорится в сообщении.

"Протон-М" – российская ракета-носитель (РН) тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.

Ранее сообщалось, что гражданским служащим установили доплаты за работу на "Байконуре".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
