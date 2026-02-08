Байконур готовится к запуску: на стартовом комплексе установят ракету-носитель
Фото: wikipedia
Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала информацию о том, что в понедельник, 9 февраля, на стартовом комплексе Байконура будет установлена российская ракета-носитель "Протон-М", сообщает Zakon.kz.
Информация была опубликована в Telegram.
"Запуск спутника "Электро-Л" № 5 – 12 февраля. Госкомиссия разрешила вывезти и установить "Протон-М" на стартовом комплексе Байконура 9 февраля", – говорится в сообщении.
"Протон-М" – российская ракета-носитель (РН) тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.
Ранее сообщалось, что гражданским служащим установили доплаты за работу на "Байконуре".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript