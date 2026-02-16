В США испытали беспилотник, способный дешево сбивать рои дронов

Армия США удешевила противодроновую оборону. Во время недавних учений на полигоне Юма (Аризона, США) многоразовый беспилотник-перехватчик вывел из строя рой БПЛА с помощью электромагнитного импульса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, испытания в Аризоне показали, что беспилотник Coyote Block 3 компании Raytheon нейтрализовал несколько воздушных целей без запуска традиционной ракеты.

Это потенциально позволяет сократить расходы, которые в случае обычных перехватчиков могут достигать сотен тысяч долларов за один пуск.

Современное поле боя все чаще сталкивается с угрозой недорогих беспилотников. Малые аппараты могут стоить всего несколько тысяч долларов и запускаться десятками одновременно. Классические же системы ПВО часто используют ракеты стоимостью в сотни тысяч долларов каждая.

Такой подход порождает две серьезные проблемы.

Во-первых , он стремительно истощает оборонные бюджеты.

Во-вторых, боекомплект перехватчиков ограничен: когда ракеты заканчиваются, система фактически теряет способность к отражению атак. Массовый налет может "перегрузить" даже современную батарею ПВО, просто исчерпав ее запас ракет.

Чтобы устранить этот дисбаланс, армия испытала систему Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (LIDS) – комплекс противодействия низколетящим малым беспилотникам.

<br>

В сценарии участвовали около десяти дронов, приближавшихся с разных направлений. Радиолокационный сенсор должен был обнаружить и сопровождать каждую цель, а Coyote Block 3 – захватить ее, принять решение о перехвате и вывести из строя прямо в воздухе.

