#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Мир

В США испытали беспилотник, способный дешево сбивать рои дронов

Беспилотник, испытания, небо, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 03:30 Фото: Raytheon Missiles & Defense
Армия США удешевила противодроновую оборону. Во время недавних учений на полигоне Юма (Аризона, США) многоразовый беспилотник-перехватчик вывел из строя рой БПЛА с помощью электромагнитного импульса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, испытания в Аризоне показали, что беспилотник Coyote Block 3 компании Raytheon нейтрализовал несколько воздушных целей без запуска традиционной ракеты.

Это потенциально позволяет сократить расходы, которые в случае обычных перехватчиков могут достигать сотен тысяч долларов за один пуск.

Современное поле боя все чаще сталкивается с угрозой недорогих беспилотников. Малые аппараты могут стоить всего несколько тысяч долларов и запускаться десятками одновременно. Классические же системы ПВО часто используют ракеты стоимостью в сотни тысяч долларов каждая.

Такой подход порождает две серьезные проблемы.

  • Во-первых, он стремительно истощает оборонные бюджеты.
  • Во-вторых, боекомплект перехватчиков ограничен: когда ракеты заканчиваются, система фактически теряет способность к отражению атак. Массовый налет может "перегрузить" даже современную батарею ПВО, просто исчерпав ее запас ракет.

Чтобы устранить этот дисбаланс, армия испытала систему Low, Slow, Small-Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (LIDS) – комплекс противодействия низколетящим малым беспилотникам.

В сценарии участвовали около десяти дронов, приближавшихся с разных направлений. Радиолокационный сенсор должен был обнаружить и сопровождать каждую цель, а Coyote Block 3 – захватить ее, принять решение о перехвате и вывести из строя прямо в воздухе.

Ранее в США назвали количество самолетов для потенциальной победы над Китаем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Северная Корея испытала подводные беспилотники, способные вызывать "радиоактивные цунами"
04:30, 24 марта 2023
Северная Корея испытала подводные беспилотники, способные вызывать "радиоактивные цунами"
Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США
10:03, 14 декабря 2024
Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США
В США создали "идеального убийцу дронов"
07:15, 27 июля 2025
В США создали "идеального убийцу дронов"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 февраля 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
02:51, 17 февраля 2026
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
02:20, 17 февраля 2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
01:48, 17 февраля 2026
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: