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Наука и технологии

В США создали "идеального убийцу дронов"

Лазер, небо, луч, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 07:15 Фото: gov.uk
Пока беспилотники завоевывают популярность, армии мира ищут более дешевые по сравнению с ракетами средства для их уничтожения – лазерное оружие, которое считается "идеальным убийцей дронов", сообщает Zakon.kz.

По данным The Economist, США продемонстрировали возможности высокоэнергетического лазера (HEL) еще в 1960-м, но технология не получила массового применения. Лазерам не хватало мощности для того, чтобы разрушить военную технику.

Появление дронов многое изменило. Мощности лазера достаточно для их уничтожения, и некоторые страны уже отчитывались о применении или испытании лазерного оружия против БПЛА.

В прошлом году появились данные, что США применили лазерное оружие, отражая атаку на Ближнем Востоке. Но Пентагон официально не подтвердил эти данные.

Ранее появилась информация, что космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре.

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Аксинья Титова
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