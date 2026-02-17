В Японии пытаются исправить ситуацию на крупнейшей в мире АЭС

16 февраля энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) начала тест передачи электроэнергии с шестого энергоблока крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" в японской префектуре Ниигата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, это первая за 14 лет передача электроэнергии с АЭС "Касивадзаки-Карива", реакторы которой были остановлены в течение года после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Теперь в течение примерно суток мощность передачи электроэнергии будет постепенно подниматься, пока не выйдет на оптимальный уровень.

После этого процесс передачи будет остановлен, а специалисты станции приступят к анализу полученных в результате тестирования данных. Полноценную коммерческую эксплуатацию реактора планируется начать к 18 марта.

Японское управление по атомной энергетике со своей стороны утверждает, что неполадки на "Касивадзаки-Кариве" не несут какой-либо угрозы самой станции. Утечки радиоактивных материалов, а также изменения уровня радиации на станции или в ее окрестностях зафиксировано не было.

