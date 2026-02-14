На крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы

Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии из-за неполадок не может вырабатывать и отправлять электричество. Его запуск отложили, сообщает Zakon.kz.

Ка пишет Oxu.Az со ссылкой на японские СМИ, первоначально реактор планировали запустить в январе, но из-за технических проблем это получилось осуществить лишь 9 февраля.

15 февраля реактор уже должен был вырабатывать электричество в тестовом режиме, но в субботу из строя вышел прибор для изменения нейтронов.

Поэтому запуска АЭС задержали "как минимум на полсуток".

По плану реактор должен начать работу в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, скорректирует ли руководство АЭС эти сроки.

АЭС "Касивадзаки-Карива" закрыли после аварии на атомной электростанции "Фукусима" в 2011 году. Ранее мы сообщали о том, что ученые засекли под мертвыми реакторами Фукусимы странное явление.