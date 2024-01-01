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Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии

предупреждение о цунами Фото: twitter/SStapczynski
У побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщает Zakon.kz.

На ее побережье уже объявлено предупреждение о цунами.

Аварийные группы были срочно направлены для оценки состояния атомной электростанции.

Стоит отметить, что АЭС в настоящее время не работает.

Сбоев в работе АЭС после серии мощных землетрясений в Японии не зафиксировано, сообщил генсек кабмина, пишет РИА.

1 января землетрясения магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут на западе Японии.

Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Объявлена угроза цунами.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма.

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