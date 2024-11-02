На АЭС "Фукусима-1" впервые извлекли фрагменты расплавившегося топлива

Специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) впервые смогли извлечь фрагменты расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление японской энергетической компании.

Отмечается, что в ходе начавшихся 10 сентября 2024 года работ специалистам станции удалось извлечь несколько грамм смеси расплавившегося топлива с обломками конструкций – впервые с момента аварии. Теперь японским ликвидаторам предстоит всесторонне изучить полученные материалы, оценив, в частности, уровень их радиоактивности.

Главная задача – получить сведения о характеристиках мусора. Для тестового извлечения используется устройство в виде телескопической "удочки". Впоследствии для извлечения обломков планируется использовать более эффективное оборудование – роботизированную руку, оснащенную камерами и сенсорами.

Изначально процесс извлечения планировалось начать еще в 2021 году, однако из-за некоторых технологических проблем, в том числе задержек в разработке из-за пандемии коронавируса, он был отложен. По имеющимся оценкам, в зданиях первого, второго и третьего реакторов насчитывается в общей сложности около 880 тонн такого мусора.

Напомним, в марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах.

Ранее сообщалось, что японский ядерный реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности.