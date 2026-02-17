#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Мир

В Японии пытаются исправить ситуацию после аварии на крупнейшей АЭС в мире

АЭС &quot;Касивадзаки-Карива&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 06:20 Фото: flickr/NRCgov
16 февраля энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) начала тест передачи электроэнергии с шестого энергоблока крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" в японской префектуре Ниигата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, это первая за 14 лет передача электроэнергии с АЭС "Касивадзаки-Карива", реакторы которой были остановлены в течение года после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Теперь в течение примерно суток мощность передачи электроэнергии будет постепенно подниматься, пока не выйдет на оптимальный уровень.

После этого процесс передачи будет остановлен, а специалисты станции приступят к анализу полученных в результате тестирования данных. Полноценную коммерческую эксплуатацию реактора планируется начать к 18 марта.

Японское управление по атомной энергетике со своей стороны утверждает, что неполадки на "Касивадзаки-Кариве" не несут какой-либо угрозы самой станции. Утечки радиоактивных материалов, а также изменения уровня радиации на станции или в ее окрестностях зафиксировано не было.

Ранее мы писали о том, что на крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На АЭС "Фукусима-1" впервые извлекли фрагменты расплавившегося топлива
15:36, 02 ноября 2024
На АЭС "Фукусима-1" впервые извлекли фрагменты расплавившегося топлива
На крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы
04:59, 15 февраля 2026
На крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы
Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии
14:10, 01 января 2024
Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
07:49, Сегодня
"Как Дональд Трамп": Тайсон Фьюри рассказал, зачем вернулся в бокс
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
07:20, Сегодня
Экс-чемпион UFC заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
06:49, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился голевым действием в одной из сильнейших лиг Канады
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
06:22, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: