Мир

Известная в США телеведущая обратилась к похитителям своей матери

телеведущая обратилась к похитителям своей матери, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 20:11 Фото: Instagram/savannahguthrie
Американская телеведущая Саванна Гутри через соцсети обратилась к похитителям своей 84-летней матери Нэнси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, пенсионерка в последний раз была замечена в своем доме в Аризоне 31 января, а на следующий день о ее исчезновении сообщили властям. По данным следствия, кровь женщины была найдена на переднем крыльце.

Предположительно, записки, в которых вымогали средства, были отправлены в СМИ, но два срока оплаты уже прошли.

Телеведущая записала видео и призвала того, кто держит ее мать или знает, где она находится, "поступить правильно".

"Прошло уже две недели с тех пор, как нашу маму забрали. Я просто хотела появиться и сказать, что у нас все еще есть надежда. И мы все еще верим. Я хочу сказать тому, кто держит ее или знает, где она, что никогда не поздно. Вы не потеряны и не одиноки. И никогда не поздно поступить правильно. Мы здесь и верим. И мы верим в присущую каждому человеку доброту. И никогда не поздно", – сказала Гутри в видео, опубликованном в воскресенье вечером.

До этого она опубликовала видео самого похитителя.

Отмечается, что ролик был опубликован через несколько часов после того, как ФБР объявило, что перчатка, которая, по всей видимости, совпадает с той, что носил человек в маске, замеченный возле дома пропавшей Нэнси Гутри, была найдена в двух милях от места. Перчатка, содержащая образцы ДНК, была обнаружена на поле у обочины дороги и отправлена на экспертизу.

Ранее сообщалось, что мужчину похитили средь бела дня в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
