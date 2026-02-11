План "Перехват" в Алматы: мужчину похитили средь бела дня

В Алматы пытались похитить человека, но полиция не дала довести это преступление до конца, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 11 февраля 2026 года рассказали, что, согласно поступившей информации, неизвестные люди насильно посадили мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении.

"Сообщение незамедлительно было зарегистрировано, после чего Центром оперативного управления был введен план "Перехват". В результате скоординированных действий экипажей полиции транспортное средство было установлено и остановлено в кратчайшие сроки. В салоне находился потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом попытались оказать психологическое давление на гражданина", – сообщили детали в полиции.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

"Это тяжкое преступление. Благодаря бдительности очевидца и оперативным действиям полиции противоправные действия были пресечены. Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и при малейших сомнениях незамедлительно сообщать по номеру "102", – отметил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Ранее в Астане и Алматы задержали членов преступного сообщества, которым инкриминируется похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества.