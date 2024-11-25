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Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила о смерти матери

Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила о смерти матери, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 08:45 Фото: wikipedia
49-летняя ведущая Тина Канделаки опубликовала в соцсети трогательный пост, посвященный своей маме Эльвире Георгиевне Канделаки. Она трогательно обратилась к родительнице и призналась, что впервые встречает День матери без нее, сообщает Zakon.kz.

Медиаменеджер отметила, что она всегда была для нее примером.

"Сегодня День матери, который я впервые встречаю без своей несравненной мамы! Она для меня – наглядный пример самой великой матери, которая пожертвовала всем ради меня. Которая каждый день жила мной, моими проблемами, моими переживаниями и молилась, чтобы я была сильной и достойной мамой в свою очередь", – написала телеведущая.

Канделаки отметила, что быть матерью – это большая награда и испытание. Она также пожелала всем родительницам чувствовать себя защищенными.

Судя по всему, несчастье в семье Тины произошло совсем недавно, ведь еще 19 сентября она поздравляла маму с днем рождения и надеялась, что она будет жить долго, "как отведено судьбой". Поклонники выразили соболезнования Тине, переживающей тяжелую утрату.

  • "Так трогательно! Твоя мама смотрит на тебя с небес";
  • "Все плохое оставляем позади";
  • "Материнство – тоже труд. И тяжелый труд";
  • "Тяжело без них. Спасибо за такие трогательные слова. Поддерживаю".

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