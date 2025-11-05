Бывшую телеведущую арестовали за убийство матери

В США арестовали бывшую телеведущую Анджелин Мок по обвинению в расправе над собственной матерью, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 31 октября 2025 года, передает Fox News. Полиция прибыла к дому Мок и обнаружила ее с порезами на руках, а внутри 80-летнюю мать без сознания с многочисленными ножевыми ранениями. Пожилую женщину экстренно доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Сама Мок была госпитализирована, после чего заключена под стражу. По словам бывшей телеведущей, она применила нож якобы в целях самообороны.

Анджелин Мок работала ведущей утренних новостей на телеканале FOX 2 News в Сент-Луисе с 2011 по 2015 год.

