#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
События

Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы подал в отставку

Арыстанбек Абилхаирулы подал в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 21:22 Фото: Instagram/talgarturgynui
Арыстанбек Абилхаирулы обратился к жителям города с официальным заявлением, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в отставку он уходит в связи с состоянием здоровья.

"Это решение далось мне нелегко. По состоянию здоровья я некоторое время находился в трудовом отпуске. Считаю правильным принять это решение, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось сделать этот шаг", – написал он.

Арыстанбек Абилхаирулы проработал на этом посту 1 год и 2 месяца, победив на выборах в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что акима Талгара оштрафовали на 39 тысяч тенге после жалоб жителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
TikTok-аким Талгара удивляет страну
17:06, 10 апреля 2025
TikTok-аким Талгара удивляет страну
В Талгаре выбрали нового акима
10:54, 16 декабря 2024
В Талгаре выбрали нового акима
Президент Абхазии подал в отставку
09:19, 19 ноября 2024
Президент Абхазии подал в отставку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Сегодня
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Сегодня
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Сегодня
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
20:09, Сегодня
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: