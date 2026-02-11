Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы подал в отставку
Фото: Instagram/talgarturgynui
Арыстанбек Абилхаирулы обратился к жителям города с официальным заявлением, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в отставку он уходит в связи с состоянием здоровья.
"Это решение далось мне нелегко. По состоянию здоровья я некоторое время находился в трудовом отпуске. Считаю правильным принять это решение, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось сделать этот шаг", – написал он.
Арыстанбек Абилхаирулы проработал на этом посту 1 год и 2 месяца, победив на выборах в декабре 2024 года.
Ранее сообщалось, что акима Талгара оштрафовали на 39 тысяч тенге после жалоб жителей.
