Туристка погладила кота в Таиланде и угодила в больницу

В Таиланде туристка из России решила погладить уличного кота, и это закончилось плачевно, сообщает Zakon.kz.

Путешественница из Санкт-Петербурга Мария с мужем гуляли по улице и увидели милого кота. Он запрыгнул на девушку и начал ласкаться. Девушка попыталась аккуратно снять животное с себя, но ему это не понравилось, и кот укусил девушку, пишет SHOT.

Несмотря на то, что на нем был ошейник, местные порекомендовали туристке немедленно обратиться в больницу – кот не вакцинирован. Врачи назначили девушке курс прививок от бешенства и столбняка.

Сейчас она проходит лечение, общая сумма которого – почти 30 000 рублей (более 192 тыс. тенге). Кот тоже попал под пристальное наблюдение местных.

