Мир

Туристка погладила кота в Таиланде и угодила в больницу

кот, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:19 Фото: pixabay
В Таиланде туристка из России решила погладить уличного кота, и это закончилось плачевно, сообщает Zakon.kz.

Путешественница из Санкт-Петербурга Мария с мужем гуляли по улице и увидели милого кота. Он запрыгнул на девушку и начал ласкаться. Девушка попыталась аккуратно снять животное с себя, но ему это не понравилось, и кот укусил девушку, пишет SHOT.

Несмотря на то, что на нем был ошейник, местные порекомендовали туристке немедленно обратиться в больницу – кот не вакцинирован. Врачи назначили девушке курс прививок от бешенства и столбняка.

Сейчас она проходит лечение, общая сумма которого – почти 30 000 рублей (более 192 тыс. тенге). Кот тоже попал под пристальное наблюдение местных.

На пляже в Таиланде ранее отдыхающих напугал двухметровый питон.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
В туалете корабля в Таиланде сгорела туристка
04:04, 18 марта 2025
04:04, 18 марта 2025
В туалете корабля в Таиланде сгорела туристка
Уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру
06:15, 05 июня 2024
06:15, 05 июня 2024
Уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру
Путешествие закончилось в больнице: туристку с травмами не пустили в самолет в Таиланде
20:09, 12 ноября 2025
20:09, 12 ноября 2025
Путешествие закончилось в больнице: туристку с травмами не пустили в самолет в Таиланде
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Сегодня
17:50, Сегодня
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
17:44, Сегодня
17:44, Сегодня
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
17:23, Сегодня
17:23, Сегодня
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
16:54, Сегодня
16:54, Сегодня
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
