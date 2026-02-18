Елена Рыбакина не смогла доиграть матч 1/8 финала "Мастерса" в Дубае

18 февраля третья ракетка мира Елена Рыбакина досрочно закончила свое выступление на турнире WTA 1000, который проходит на хардовом покрытии в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

У казахстанки был хороший шанс завоевать путевку в 1/4 финала текущих состязаний в одиночном разряде, с чем она неплохо справлялась в начале матча против хорватской теннисистки Антонии Ружич.

Выиграв первый сет со счетом 7:5, Рыбакина далее уступила во второй партии – 4:6. Заключительный отрезок встречи соперница Елены начала с брейка и повела 1:0, но в этот момент чемпионка AusOpen-2026 вызвала на корт врача и через мгновение отказалась от продолжения борьбы.

Таким образом, вместо Рыбакиной в четвертьфинал WTA 1000 пробивается 67-я ракетка планеты из Хорватии.

Планы казахстанки стать вторым номером женского мирового рейтинга на этой неделе растаяли в один миг.

На прошлой неделе Елена Рыбакина остановилась на стадии 1/4 финала катарского "Мастерса".