Мир

В Австрии судят альпиниста, который бросил свою спутницу замерзать на самой высокой горе

Альпинисты, снег, подъем, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 03:30 Фото: pexels
В Австрии начался суд над альпинистом, который позволил своей спутнице замерзнуть насмерть на вершине самой высокой горы Австрии. Судебный процесс вызвал дебаты не только в Австрии, но и в альпинистских сообществах за ее пределами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в декабре 2025 года сообщалось, что 33-летняя альпинистка из Зальцбурга не выжила на самой высокой горе Австрии – Гросглокнер. Ее парень оставил ее в горах одну, чтобы найти помощь.

Женщина остановила подъем примерно в 50 метрах от вершины.

Ее спутник, планировавший тур и имеющий значительный опыт, не учел неопытность своей спутницы и риски: позднее начало подъема, недостаточное аварийное снаряжение, неподходящая обувь и снаряжение для высокогорного тура, а также сильный ветер до 73 км/ч.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил девушке укрытие, спасательные одеяла или мешок для бивуака и не совершил своевременный экстренный звонок. Спасательная операция была затруднена из-за погодных условий, и горные спасатели добрались до пострадавшей только на следующее утро.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее появились новости о судьбе российской альпинистки Натальи Наговицыной.

Аксинья Титова
