Секрет кошачьих глаз помог создать камеру для съемки в темноте

Глаза кошки – технологическая загадка природы. Благодаря уникальному зеркальному слою сетчатки, тапетум люцидум, животные видят в почти полной темноте. Ученые вдохновились этой способностью и создали камеры и системы, улучшающие съемку в условиях низкой освещенности, сообщает Zakon.kz.

Интересно, но древние египтяне верили, что глаза кошек удерживают солнце после заката, придавая им блеск ночью. Настоящая причина была обнаружена менее ста лет назад, в 1929 году, и лишь позже ученые поняли, как эта особенность влияет на зрение.

Как оказалось, сетчатка представляет собой тонкий слой части глаза, который поглощает свет и прекращает его в сигналы для мозга.

За сетчаткой глаза кошки находится зеркальный слой, которого нет у человека. В глазах кошек свет, который проходит через сетчатку и не поглощается, попадает в тапетум люцидум, который отражает его обратно через сетчатку. Это дает сетчатке второй шанс поймать свет. В результате свечение в глазах животных ночью – это свет, отражающийся от зеркального слоя.

Благодаря этой особенности кошки обладают значительно лучшей светочувствительностью по сравнению с людьми, что позволяет им видеть даже самые слабые источники света.

"Они могут видеть в таких условиях освещенности, которые кажутся полной тьмой для человека. Это очень полезная способность для животных, которые охотятся ночью", – говорится в материале "Известий".

Примечательно, что кошки не единственные животные, в сетчатке которых есть зеркальный слой. Такое же строение глаза присуще коровам, овцам, козам и лошадям. Это помогает им замечать хищников в тусклом свете. Также им обладают рыбы, дельфины и киты, которые используют его для ориентации в темной воде.

С другой стороны, белки, свиньи и большинство приматов, а также люди не имеют этого слоя, поскольку поддерживают активность в течение дня и не нуждаются в ночном видении.

Именно поэтому строение кошачьих глаз привлекает внимание не только биологов, но и специалистов в технологиях. Так, профессор электротехники Корейского института науки и технологий, доктор Ён Мин Сон, создал камеру, вдохновленную уникальной структурой кошачьего глаза. Она обладает отражающим слоем для улучшения фотографий и видео в условиях низкой освещенности.

Специалист поделился, что это помогает улучшить светочувствительность без дополнительного потребления энергии.

Как ожидалось, камера показала улучшенную чувствительность в условиях низкой освещенности благодаря искусственному отражателю, вдохновленному зеркальному слою в сетчатке. Впоследствии Ён Мин Сон добавил отверстие в форме щели, имитирующее вытянутые вертикально кошачьи зрачки.

"Помимо камер, аналогичные принципы могут быть применены к системам машинного зрения роботов, автономным системам и даже носимым устройствам или устройствам наблюдения, которые должны надежно работать как в условиях яркого, так и слабого освещения", – добавил ученый.

