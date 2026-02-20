37 авто с топливом из Казахстана задержаны в Кыргызстане

В Кыргызстане десятки авто с топливом из Казахстана отправили на штрафстоянку. Об этом 20 февраля 2026 года рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Министерства внутренних дел (МВД) КР, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, большинство водворенных на штрафстоянку авто – внедорожники.

"Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специального рейда задержали 37 водителей, которые установили на свои автомобили дополнительные топливные баки, перевозили топливо из Казахстана в Кыргызстан и незаконно продавали его на обочинах дорог. Все эти автомобили временно водворены на штрафстоянку, на водителей наложен штраф в размере 5500 сомов (30 745 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram пресс-службы ГУОБДД.

Как подчеркнули в ведомстве, машины не будут возвращены, пока незаконно установленные дополнительные баки не будут демонтированы.

5 января 2026 года в интервью газете "Turkistan" президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поневоле превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства.