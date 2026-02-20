#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Мир

37 авто с топливом из Казахстана задержаны в Кыргызстане

Кыргызстан, полиция, автомобили, внедорожники, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 14:02 Фото: Instagram/guobdd_kg
В Кыргызстане десятки авто с топливом из Казахстана отправили на штрафстоянку. Об этом 20 февраля 2026 года рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Министерства внутренних дел (МВД) КР, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, большинство водворенных на штрафстоянку авто – внедорожники.

"Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специального рейда задержали 37 водителей, которые установили на свои автомобили дополнительные топливные баки, перевозили топливо из Казахстана в Кыргызстан и незаконно продавали его на обочинах дорог. Все эти автомобили временно водворены на штрафстоянку, на водителей наложен штраф в размере 5500 сомов (30 745 тенге по курсу Нацбанка РК. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram пресс-службы ГУОБДД.

Как подчеркнули в ведомстве, машины не будут возвращены, пока незаконно установленные дополнительные баки не будут демонтированы.

5 января 2026 года в интервью газете "Turkistan" президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поневоле превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Скопление авто на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КНБ
16:21, 20 ноября 2023
Скопление авто на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КНБ
Более 40 тысяч нарушений ПДД всего за 3 дня: тревожные данные опубликовало МВД Казахстана
12:18, 28 января 2026
Более 40 тысяч нарушений ПДД всего за 3 дня: тревожные данные опубликовало МВД Казахстана
Изменился порядок въезда иностранных авто на территорию Кыргызстана
15:10, 16 мая 2025
Изменился порядок въезда иностранных авто на территорию Кыргызстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
14:04, Сегодня
Елена Рыбакина получила роскошный подарок от казаха в Дубае
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
13:46, Сегодня
Министерство спорта рассказало, сколько миллионов вложено в подготовку Михаила Шайдорова
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
13:27, Сегодня
Стал известен календарь первого раунда плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Сегодня
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: