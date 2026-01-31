#Казахстан в сравнении
Мир

Зеленский перечислил вопросы, которые обсудит только с Путиным

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 03:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью чешской радиостанции Prague International, что готов обсуждать территориальные вопросы только лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, он считает, что эти вопросы нельзя решать только "техническими командами".

"Вопросы территорий можно рассматривать только в прямом диалоге с Путиным", – сказал Зеленский.

Несмотря на данное заявление недавно Зеленский сообщил о невозможности своего приезда в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский лидер добавил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. По его словам, Украина просто так не отдаст эти территории. Также Зеленский сообщил, что считает наименее проблемным вариантом формулу "стоим, где стоим".

Ранее президент Украины подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.

Аксинья Титова
