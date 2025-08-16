#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Мир

Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 07:59 Фото: president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта, сообщает Zakon.kz.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в интервью Fox News Трамп отметил, что достижение договоренности с Москвой могло бы стать ключом к разрешению ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы найти компромиссное решение.

Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, отметив, что "Россия – очень большая держава, а Украина – нет. Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться".

В разговоре с президентом США Зеленский также заявил о необходимости добиться "безоговорочного прекращения огня" и освобождения украинских военнопленных.

Ранее мы сообщали об итогах встречи на Аляске: Путин и Трамп озвучили решения по украинскому конфликту.

Аксинья Титова
