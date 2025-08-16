Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в интервью Fox News Трамп отметил, что достижение договоренности с Москвой могло бы стать ключом к разрешению ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Зеленскому следует рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы найти компромиссное решение.
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, отметив, что "Россия – очень большая держава, а Украина – нет. Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться".
В разговоре с президентом США Зеленский также заявил о необходимости добиться "безоговорочного прекращения огня" и освобождения украинских военнопленных.
