Как мошенники могут вам отомстить в случае разоблачения

Если звонок мошенника не увенчался успехом и потенциальная жертва отказалась идти на контакт, называть коды из SМS, злоумышленники могут перейти к мести, сообщает Zakon.kz.

Такие факты уже есть в России. Об этом "Ленте.ру" рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО.



По словам экспертов, люди сегодня стали быстрее распознавать классические легенды: когда мошенники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов. Идут отказы с ними контактировать. И при жестком отказе часть злоумышленников переключаются на дешевые способы создать жертве проблемы.

Чаще всего встречаются два приема. Первый – SМS-бомбинг, когда на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Отмечается, что такая тактика не несет большой опасности для пользователей, однако наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения и звонки. Дело в том, что жертва негативно воспринимает в первую очередь те бренды, от которых получает рассылку, а не мошенников, которые организовали SМS-бомбинг.

Вторая тактика – мелкие переводы по системе быстрых платежей с провокационными комментариями вроде "за наркотики" или "за продажу карты". Как указывают специалисты, такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться из-за формулировок, на что и рассчитывают злоумышленники.

Ранее казахстанцев предупредили о новом способе мошенников получать доступ к личным данным и счетам: подмена QR-кодов в сфере услуг.