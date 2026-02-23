#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Мир

Как мошенники могут вам отомстить в случае разоблачения

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:47 Фото: unsplash
Если звонок мошенника не увенчался успехом и потенциальная жертва отказалась идти на контакт, называть коды из SМS, злоумышленники могут перейти к мести, сообщает Zakon.kz.

Такие факты уже есть в России. Об этом "Ленте.ру" рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО.

По словам экспертов, люди сегодня стали быстрее распознавать классические легенды: когда мошенники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов. Идут отказы с ними контактировать. И при жестком отказе часть злоумышленников переключаются на дешевые способы создать жертве проблемы.

Чаще всего встречаются два приема. Первый – SМS-бомбинг, когда на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Отмечается, что такая тактика не несет большой опасности для пользователей, однако наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения и звонки. Дело в том, что жертва негативно воспринимает в первую очередь те бренды, от которых получает рассылку, а не мошенников, которые организовали SМS-бомбинг.

Вторая тактика – мелкие переводы по системе быстрых платежей с провокационными комментариями вроде "за наркотики" или "за продажу карты". Как указывают специалисты, такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться из-за формулировок, на что и рассчитывают злоумышленники.

Ранее казахстанцев предупредили о новом способе мошенников получать доступ к личным данным и счетам: подмена QR-кодов в сфере услуг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новая уловка мошенников: звонок с прежней работы стоил казахстанке 2 млн тенге
17:31, 23 февраля 2026
Новая уловка мошенников: звонок с прежней работы стоил казахстанке 2 млн тенге
Полиция показала, как мошенники по-новому обманывают алматинцев
10:11, 03 июня 2024
Полиция показала, как мошенники по-новому обманывают алматинцев
На вас оформили кредит: при каких условиях мошенники могут получить заемные средства на ваше имя
11:00, 14 марта 2024
На вас оформили кредит: при каких условиях мошенники могут получить заемные средства на ваше имя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: