Криминальный психолог рассказала, какие люди чаще всего становятся жертвами мошенников

Пять личностных качеств могут существенно повысить риск стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила "Газете.Ru" криминальный психолог, полковник полиции в отставке и доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

По словам эксперта, мошенники чаще всего выбирают людей с повышенной доверчивостью и внушаемостью, а также тех, кто испытывает неудовлетворенность жизнью, чувство одиночества и дефицит внимания. В зоне риска также находятся люди с недостаточно развитым критическим мышлением и слабой осведомленностью о распространенных схемах обмана.

Кроме того, уязвимыми оказываются те, кто склонен к альтруизму и стремлению помочь другим. Оптимизм и убежденность в том, что окружающие действуют с добрыми намерениями, нередко приводят к излишнему доверию к незнакомцам. Отдельное место среди факторов риска занимает жадность – обещание большой выгоды или значительной скидки снижает бдительность и мешает трезво оценить условия сделки.

Психолог также отметила, что мошенники активно используют страх как инструмент давления. Негативные эмоции в условиях спешки подавляют способность к рациональному мышлению, из-за чего человек действует импульсивно и принимает решения, не оценивая возможные последствия.

Ранее сообщалось, что киберполицией Казахстана задержан дроповод.

