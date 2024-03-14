На вас оформили кредит: при каких условиях мошенники могут получить заемные средства на ваше имя

Как можно обезопасить себя от мошенников и при каких условиях злоумышленники могут оформить кредит на ваше имя, в материале Zakon.kz.

По данным прокуратуры Акмолинской области, сотрудник налоговой оформлял кредиты на простых казахстанцев. Под предлогом сдачи декларации он вызывал граждан на встречу, затем, используя их персональные и биометрические данные, оформлял микрокредиты, которые переводил на свои счета.

Несмотря на существующие средства защиты и идентификации, от казахстанцев продолжают поступать жалобы о том, что на них оформляют кредиты. Но возможно ли получить кредит за другого человека без его ведома?

Дело рук самих пострадавших

Начальник отдела информационной политики Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Дмитрий Акмаев говорит, что все финансовые организации, будь то банки или МФО, буквально в онлайн-режиме отчитываются о кибербезопасности через защищенную специальную систему. Через нее отслеживаются все инциденты, которые могут повлиять на безопасность финорганизаций. С этой стороны клиенты банков и МФО обеспечены, однако они не защищены от другого рода ошибок.

"99,9% случаев оформления мошенниками кредитов происходит тогда, когда люди сами предоставляют доступ к смс-кодам, биометрии, иногда даже сами ходят и оформляют кредиты и передают средства злоумышленникам. Если человек действительно соблюдает правила безопасности, никому ничего не говорит, не предоставляет доступ к своим устройствам, не предоставляет какие-то данные, которые приходят из финансовой организации, то вероятность оформления на него мошеннического кредита нулевая". Дмитрий Акмаев

Таким образом, большинство пострадавших от действий мошенников либо самостоятельно оформляли кредиты под их давлением и переводили деньги на так называемые "защищенные" счета, либо предоставляли им информацию, необходимую для получения займа, в том числе и доступ к собственным устройствам.

Важно отметить, что только удостоверения личности, паспортных данных или информации о месте работы недостаточно для оформления кредита. Чтобы получить кредит, всегда необходимы дополнительные подтверждения, которые доверчивый заемщик может передать злоумышленникам собственноручно.

Специалист подчеркнул, что если соблюдать простые правила безопасности и не передавать никакую информацию о себе сомнительным лицам, то кредит на вас никто не оформит.

"Мы находимся на таком промежуточном этапе, когда у нас велик процент цифровизации и действительно кредит можно получить удаленно из любого уголка Казахстана. Нам очень удобно совершать удаленную оплату, делать переводы и так далее. Но в то же время плата за это – наша ответственность за нашу же безопасность. Потому что безопасными цифровые платежи становятся только тогда, когда вы соблюдаете все правила". Дмитрий Акмаев

Простые правила

Чтобы ваши данные и устройства не были скомпрометированы, не следует переходить по сомнительным ссылкам, скачивать приложения по рекомендации третьих лиц. Если речь идет об утечке данных их финансовой организации, клиентом которой вы являетесь, то не стоит скачивать какие-либо архивы, чтобы проверить наличие своих данных в них, – это может привести к заражению устройства или потере данных, поясняет руководитель исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"Важно критически относиться к любым крайне щедрым или, наоборот, пугающим сообщениям, которые получаете онлайн или по телефону. Если вас просят сделать что-либо быстро и не дают времени подумать, следует насторожиться. Стоит отметить, что такая рекомендация для интернет-пользователей будет актуальна всегда". Дмитрий Галов

Если мошенникам все же удалось получить необходимую информацию и на вас был оформлен кредит, то следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы и в организацию, которая выдала кредит на ваше имя.

Как следует из информации АРРФР, вы вправе потребовать проведения внутреннего служебного расследования, а ваше заявление должны зарегистрировать. Также организация, выдавшая кредит, должна предоставить копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который переведены деньги, и т.д.

Забота о безопасности

Чтобы внезапно не узнать о неприятном "кредитном" сюрпризе, нелишним будет хотя бы раз в год проверять кредитный отчет, даже если у вас нет действующих кредитов или вы их не оформляли ранее. Но и здесь важно помнить, что информацию из отчета нельзя передавать другим людям, так как она является конфиденциальной.

Добавим, что помимо классических правил безопасности, у казахстанцев есть возможность защитить себя от кредитных мошенников еще одним способом. Граждане могут добровольно отказаться от получения новых кредитов в банках и МФО и таким образом дополнительно обезопасить себя от злоумышленников.