Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США
Фото: pixabay
Во время рейса американской авиакомпании Delta Airlines у самолета Boeing 737 отделилась часть крыла, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на борту рейса №1893, который выполнял перелет из Орландо (Флорида) в Остин (Техас). Пассажиры заметили, что от левого крыла отделился элемент конструкции. Об этом пишет Newsweek.
"На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал", – говорится в публикации.
По словам авиаперевозчика, после приземления в аэропорту Остина выяснилось, что отсутствует часть закрылка. Самолет вывели из эксплуатации и направили на техобслуживание.
Также стало известно, что компания Rolls-Royce списала уникальный Boeing 747-200 б/н N787RR, переоборудованный в испытательную летающую лабораторию для испытаний авиационных двигателей.
