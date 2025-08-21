Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США

Во время рейса американской авиакомпании Delta Airlines у самолета Boeing 737 отделилась часть крыла, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на борту рейса №1893, который выполнял перелет из Орландо (Флорида) в Остин (Техас). Пассажиры заметили, что от левого крыла отделился элемент конструкции. Об этом пишет Newsweek.

"На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал", – говорится в публикации.

По словам авиаперевозчика, после приземления в аэропорту Остина выяснилось, что отсутствует часть закрылка. Самолет вывели из эксплуатации и направили на техобслуживание.

