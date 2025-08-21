#АЭС в Казахстане
Мир

Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США

У самолета Delta в воздухе отвалилась часть крыла, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 01:51 Фото: pixabay
Во время рейса американской авиакомпании Delta Airlines у самолета Boeing 737 отделилась часть крыла, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на борту рейса №1893, который выполнял перелет из Орландо (Флорида) в Остин (Техас). Пассажиры заметили, что от левого крыла отделился элемент конструкции. Об этом пишет Newsweek.

"На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал", – говорится в публикации.

По словам авиаперевозчика, после приземления в аэропорту Остина выяснилось, что отсутствует часть закрылка. Самолет вывели из эксплуатации и направили на техобслуживание.

Также стало известно, что компания Rolls-Royce списала уникальный Boeing 747-200 б/н N787RR, переоборудованный в испытательную летающую лабораторию для испытаний авиационных двигателей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
