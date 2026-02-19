Казахстанку не пустили в самолет, и она обратилась в суд: вынесено решение

В Алматы прошел суд по иску горожанки, которую не допустили на борт воздушного судна. Подробностями дела 19 февраля 2026 года поделились в пресс-службе горсуда, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело по иску алматинки к авиакомпании о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда рассмотрено Турксибским районным судом.

"Установлено, что А. 26 июля 2025 года приобрела авиабилеты на рейс по маршруту Кызылорда – Алматы. 16 августа после прохождения регистрации и прибытия в аэропорт сотрудники авиакомпании не допустили ее на борт воздушного судна, пояснив, что регистрация была отменена. В результате А. не смогла воспользоваться приобретенным билетом и прибыть в Алматы в запланированное время", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.

В связи с этим истец просила суд взыскать с ответчика причиненный материальный ущерб (стоимость билета и связанные расходы), а также компенсацию морального вреда.

"Суд установил, что истец прошла регистрацию на рейс, однако к посадке на воздушное судно допущена не была. Ответчик не представил суду доказательств наличия законных оснований для отказа в перевозке пассажира. Таким образом, авиакомпания не исполнила надлежащим образом свои обязательства по договору воздушной перевозки пассажира и несет ответственность за причиненные истцу убытки. Решением суда иск удовлетворен частично: в пользу истца А. с АО "Э" взысканы материальный ущерб, компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге, а также судебные издержки", – рассказали в суде.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

