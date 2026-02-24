Африканец похитил и жестоко расправился с пятилетней девочкой из-за ее имени

Мужчину арестовали за похищение и жестокое убийство пятилетней девочки в американском городе Кахоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sene Web, тело погибшей найдено обезглавленным. Убийца даже пытался вскрыть грудную клетку жертвы, чтобы извлечь сердце.

Согласно данным издания, подозреваемый перед чудовищным преступлением уже скрывался от правосудия. Отмечается, что он якобы пытался убить свою бывшую девушку в Дакаре (Сенегал) после расставания, которое он не хотел признавать. Он ворвался в ее дом посреди ночи, чтобы потребовать секса, но его прогнали соседи. Скрываясь в темноте, он внезапно появился и ударил ее ножом, после чего скрылся вглубь страны.

Уточняется, что предполагаемый убийца выбрал девочку в качестве жертвы исключительно потому, что у нее было такое же имя, как у его бывшей партнерши.

Подозреваемый предстанет перед судом по двум основным обвинениям: убийство несовершеннолетней девочки и покушение на убийство в результате нападения с ножом.

