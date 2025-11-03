Жестоко расправился с женой и тещей: казахстанца посадили на 19 лет
В Костанайской области мужчине вынесли приговор за двойное убийство с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы областного суда, преступление совершено в июле 2025 года в поселке Карабалык.
"Подсудимый, находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов, в результате которых они скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия", – сказано в сообщении.
Подсудимый в суде вину признал частично.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Убитой жене осужденного было 39 лет, ее маме – 74 года. После преступления в регионе поползли слухи о маньяке, которые опровергли.
В сентябре 2025 года в области, в селе Аманкарагай, произошло еще одно двойное убийство.
