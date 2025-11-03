Жестоко расправился с женой и тещей: казахстанца посадили на 19 лет

В Костанайской области мужчине вынесли приговор за двойное убийство с особой жестокостью, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы областного суда, преступление совершено в июле 2025 года в поселке Карабалык.

"Подсудимый, находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов, в результате которых они скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия", – сказано в сообщении.

Подсудимый в суде вину признал частично.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Убитой жене осужденного было 39 лет, ее маме – 74 года. После преступления в регионе поползли слухи о маньяке, которые опровергли.

В сентябре 2025 года в области, в селе Аманкарагай, произошло еще одно двойное убийство.