#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Мир

В Китае показали высокогорный "супераккумулятор" зеленой энергии

Крупнейшая в мире гибридная гидроаккумулирующая электростанция – проект &quot;Лянхэкоу&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 03:30 Фото: CMG
На западносичуаньском плато, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря, строится крупнейшая в мире гибридная гидроаккумулирующая электростанция – проект "Лянхэкоу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, 22 февраля она достигла сразу двух ключевых рубежей. Завершена проходка подземного машинного зала, а также началась заливка бетона для нижнего водохранилища.

В качестве верхнего бассейна используется водохранилище Лянхэкоу – крупнейший высокогорный резервуар провинции Сычуань, а нижним служит водохранилище гидроэлектростанции "Ягэнь-1".

Фото: CMG

Станцию оснастят четырьмя реверсивными агрегатами мощностью по 300 мегаватт каждый. Работая совместно с традиционными гидроагрегатами проекта Лянхэкоу общей мощностью 3000 мегаватт, объект достигнет установленной мощности в 4200 мегаватт.

После ввода в эксплуатацию комплекс обеспечит как выработку электроэнергии за счет естественного стока, так и двустороннее регулирование нагрузки посредством гидроаккумуляции.

Подземный машинный зал, называемый "энергетическим сердцем" проекта, является центральным узлом всего комплекса. Он расположен в 500 метрах под горным массивом, протяженность сооружения составляет около 200 метров, высота – 60 метров, а максимальная глубина залегания достигает 650 метров.

Это чудо зеленой энергии стремительно обретает очертания и сыграет ключевую роль в укреплении надежности поставок энергии и повышении возможностей регулирования энергосистемы Китая.

Ранее был представлен проект самого большого в мире сферического здания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли
09:59, 22 декабря 2024
Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли
Спутники показали, как менялась самая высокогорная река в мире
02:59, 05 сентября 2025
Спутники показали, как менялась самая высокогорная река в мире
В Китае открыли поразительную электростанцию с высочайшей в мире плотиной
07:40, 31 октября 2025
В Китае открыли поразительную электростанцию с высочайшей в мире плотиной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: