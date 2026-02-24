В Китае показали высокогорный "супераккумулятор" зеленой энергии

На западносичуаньском плато, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря, строится крупнейшая в мире гибридная гидроаккумулирующая электростанция – проект "Лянхэкоу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, 22 февраля она достигла сразу двух ключевых рубежей. Завершена проходка подземного машинного зала, а также началась заливка бетона для нижнего водохранилища.

В качестве верхнего бассейна используется водохранилище Лянхэкоу – крупнейший высокогорный резервуар провинции Сычуань, а нижним служит водохранилище гидроэлектростанции "Ягэнь-1".

Фото: CMG

Станцию оснастят четырьмя реверсивными агрегатами мощностью по 300 мегаватт каждый. Работая совместно с традиционными гидроагрегатами проекта Лянхэкоу общей мощностью 3000 мегаватт, объект достигнет установленной мощности в 4200 мегаватт.

После ввода в эксплуатацию комплекс обеспечит как выработку электроэнергии за счет естественного стока, так и двустороннее регулирование нагрузки посредством гидроаккумуляции.

Подземный машинный зал, называемый "энергетическим сердцем" проекта, является центральным узлом всего комплекса. Он расположен в 500 метрах под горным массивом, протяженность сооружения составляет около 200 метров, высота – 60 метров, а максимальная глубина залегания достигает 650 метров.

Это чудо зеленой энергии стремительно обретает очертания и сыграет ключевую роль в укреплении надежности поставок энергии и повышении возможностей регулирования энергосистемы Китая.

