Мир

В Китае открыли поразительную электростанцию с высочайшей в мире плотиной

Новая станция в городе Цзюйжун , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 07:40 Фото: CGTN
29 октября в провинции Цзянсу (Китай) инженеры ввели в эксплуатацию гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) с самой высокой плотиной среди аналогичных сооружений в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, новая станция расположена в городе Цзюйжун и построена дочерней компанией Государственной электросетевой корпорации Китая. Ее установленная мощность составляет 1,35 миллиона киловатт, а при работе на полную нагрузку годовая выработка электроэнергии достигает 1,35 миллиарда киловатт-часов.

Плотина верхнего водохранилища, вмещающего до 17,07 миллиона кубометров воды, возвышается на 182,3 метра – почти как 60-этажное здание. Это делает ее самой высокой плотиной для ГАЭС в мире.

Летом прошлого года в провинции Цзянсу нагрузка на электросеть несколько раз обновляла исторические рекорды, достигая 156 миллионов киловатт в пиковые моменты. Одновременно регион демонстрирует быстрый рост установленной мощности за счет возобновляемых источников энергии.

Это создает необходимость в гидроаккумулирующих станциях для сглаживания колебаний электроснабжения, обусловленных нестабильностью ветровых и солнечных установок, и обеспечения стабильной подачи электроэнергии в часы пикового потребления.

С 2021 года по линии Государственной электросетевой корпорации Китая было введено в эксплуатацию 78 гидроаккумулирующих блоков общей мощностью более 44 миллионов киловатт, укрепляя энергетическую стабильность страны.

Ранее Китай сотворил "невозможное" на рынке ракетостроения.

Аксинья Титова
