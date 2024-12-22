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Наука и технологии

Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли

Земля, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 09:59 Фото: pixabay
Китай строит уникальное судно "Meng Xiang", которое сможет бурить скважины глубиной до 11 000 метров ниже уровня моря, сообщает Zakon.kz.

Это позволит ученым впервые в истории добраться до мантии Земли и изучить ее состав и свойства. Ни одно другое судно в мире неспособно на такую глубину бурения, пишет China Daily.

"Судно будет иметь водоизмещение 33 000 тонн, а его длина составит 179,8 метра. Оно способно противостоять супертайфуну со скоростью ветра 52 метра в секунду", – сообщает издание.

Подчеркивается, что "Meng Xiang" – не просто буровая установка, а настоящая плавучая лаборатория. С его помощью планируется провести более 30 научных экспедиций, которые помогут расширить знания о планете.

Ожидается, что первые исследования на новом судне начнутся уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Китае исследуют лечение рака с помощью металлов. Для этого команда профессора Вэй Юэчжоу из Института ядерных наук и технологий совершила прорыв в разделении и извлечении медицинских изотопов.

Андрей Дюсупов
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