Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли

Китай строит уникальное судно "Meng Xiang", которое сможет бурить скважины глубиной до 11 000 метров ниже уровня моря, сообщает Zakon.kz.

Это позволит ученым впервые в истории добраться до мантии Земли и изучить ее состав и свойства. Ни одно другое судно в мире неспособно на такую глубину бурения, пишет China Daily.

"Судно будет иметь водоизмещение 33 000 тонн, а его длина составит 179,8 метра. Оно способно противостоять супертайфуну со скоростью ветра 52 метра в секунду", – сообщает издание.

Подчеркивается, что "Meng Xiang" – не просто буровая установка, а настоящая плавучая лаборатория. С его помощью планируется провести более 30 научных экспедиций, которые помогут расширить знания о планете.

Ожидается, что первые исследования на новом судне начнутся уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Китае исследуют лечение рака с помощью металлов. Для этого команда профессора Вэй Юэчжоу из Института ядерных наук и технологий совершила прорыв в разделении и извлечении медицинских изотопов.