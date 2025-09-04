#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Спутники показали, как менялась самая высокогорная река в мире

Река, снимок, космос, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 02:59 Фото: NASA Earth Observatory
Река Ярлунг Зангбо, извиваясь по Тибету, устанавливает мировые рекорды. Это самая высокогорная река в мире, протекающая на средней высоте 4000 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным NASA Earth Observatory, на своем пути река проходит через самый глубокий в мире сухой каньон, глубина которого превышает 6000 метров, что в три раза превышает глубину Большого каньона (Гранд-Каньона) в Аризоне.

Но Ярлунг Зангбо – не просто список превосходных степеней – это настоящий пример многорукавной реки. Как и многие многорукавные реки, она претерпела ряд поразительных изменений в последние десятилетия, которые зафиксировали космические аппараты серии Landsat.

Река берет начало в леднике Ангси у северных предгорий Гималаев. Оттуда она течет с запада на восток, извиваясь через Тибетское нагорье и через Индо-Ярлунгскую сутуру, где сходятся Индийская и Евразийская тектонические плиты. Столкновение этих плит и создало Гималаи, и регион до сих пор остается сейсмически активным.

Ярлунг Зангбо разносит осадочные породы с Гималаев по всему региону, создавая плодородную почву, благоприятную для сельского хозяйства и экосистем.

Далее река резко поворачивает на юг, в Индию, где становится рекой Брахмапутра. В конечном итоге она сливается с Гангом, образуя крупнейшую речную дельту в мире, и завершает свой путь в Индийском океане.

Ранее пользователи Google Maps нашли "летающую тарелку" под скалой в Антарктиде.

Аксинья Титова
