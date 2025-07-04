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Общество

10 интересных фактов о главном городе Казахстана

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 12:56 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Бюро национальной статистики сегодня, 4 июля 2025 года, представили статистику по главному городу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В честь Дня столицы в бюро поделились интересными фактами об Астане:

  1. Численность населения – 1 566 566 человек (на 1 июня 2025 года).
  2. Женщин больше, чем мужчин: 823 766 против 742 800.
  3. В Астане появилось на свет 6025 малышей (за первый квартал 2025-го).
  4. В столице зарегистрировано 1 914 браков (за первый квартал 2025-го).
  5. Ожидаемая продолжительность жизни – 78,52 года.
  6. Количество вузов – 14.
  7. Количество театров – 10.
  8. Количество музеев – 7.
  9. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 295 179 (на 1 июня 2025-го).
  10. В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.

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О том, как в Астане отметят День столицы, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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