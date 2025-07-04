10 интересных фактов о главном городе Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Бюро национальной статистики сегодня, 4 июля 2025 года, представили статистику по главному городу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В честь Дня столицы в бюро поделились интересными фактами об Астане:
- Численность населения – 1 566 566 человек (на 1 июня 2025 года).
- Женщин больше, чем мужчин: 823 766 против 742 800.
- В Астане появилось на свет 6025 малышей (за первый квартал 2025-го).
- В столице зарегистрировано 1 914 браков (за первый квартал 2025-го).
- Ожидаемая продолжительность жизни – 78,52 года.
- Количество вузов – 14.
- Количество театров – 10.
- Количество музеев – 7.
- Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 295 179 (на 1 июня 2025-го).
- В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.
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О том, как в Астане отметят День столицы, можете узнать здесь.
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