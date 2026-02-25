#Референдум-2026
Мир

Поезд из бельгийского шоколада попал в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 02:22 Фото: guinnessworldrecords
Шоколадное изделие из одного локомотива и 22 вагонов занесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По информации из официального сайта Книги рекордов, 55-метровый шоколадный поезд в старинном стиле создали на Мальте. Каждый из 22-х вагонов весит до 160 кг.

Фото: guinnessworldrecords

Таким образом мальтийский шоколатье Эндрю Фарруджиа побил свой третий рекорд Гиннесса. Он и его команда потратили год на подготовку. Само производство заняло четыре месяца.

Фото: guinnessworldrecords

Мастер изготавливал глиняные модели каждой детали поезда, которые потом отливали из шоколада. Наконец все детали были собраны воедино большой командой шоколатье. Вручную были вырезаны примерно пять тыс. деталей сладкого поезда.

Фото: guinnessworldrecords

Поезд демонстрировали в Милане и из-за рекордной длины шоколадную модель было сложно перемещать. Поэтому именно транспортировка в столицу Италии оказалась самой рискованной частью процесса.

Фото: guinnessworldrecords

"Нам пришлось надежно обернуть каждую деталь полиэтиленовой пленкой. Но я очень рад сообщить, что все конструкции благополучно прибыли сюда, и ни одна деталь не была повреждена!"Эндрю Фарруджиа

Куба не смогла провести ярмарку своих коллекционных сигар.

Фото Алия Абди
Алия Абди
